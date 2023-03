(Di domenica 19 marzo 2023)il, Lucianoschiererà lo stesso Napoli visto in Championsl’Eintracht con una sola novità: il ritorno dida titolare. Il Corriere dello Sport scrive: “Dal punto di vista dei cambi, l’idea è che la squadra sarà molto simile a quella che mercoledì ha cominciato in Champions. Una novità in vista:al posto di Politano, nel”.non avrà a disposizione Raspadori e Demme e non ci sarà nemmeno Marfella, a causa di una tendinopatia: al suo posto, come terzo portiere, ci sarà Idasiak. Queste le possibili scelte di formazione, quindi: “Per quel che riguarda gli uomini candidati a cominciare la giornata torinese dal primo minuto, la formazione titolare dovrebbe presentare Meret in porta; una linea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #11marzo a Torino @negrialbe ricostruisce magistralmente offensiva politica Usa contro Nord Stream, poi intervengo… - napolista : Contro il Torino #Spalletti conferma i titolarissimi. Lozano nel tridente (CorSport) Il tecnico schiera la stessa… - toropuntoit : Torino, Schuurs contro Osimhen: il difensore a caccia di un’altra grande prestazione - Liukdedo : RT @espertheo: Prima c'erano i risultati (cioè battere il Tottenham e gli 1-0 sculati contro Torino e Monza), ora neanche quelli. Chissà co… -

Si parte dal lunch match Sampdoria - Verona quindi Fiorentina e Napoli in campo rispettivamenteLecce in casa ein trasferta quindi i due big match: il derby Lazio - Roma e Inter - ...di fila: nell'ordineil Sassuolo,l'Inter eil. Sono quindicesimi, a +8 dalla zona calda della classifica, con 27 punti, frutto di sei vittorie, nove pareggi e undici ...e Napoli si sfidano nella 27ª giornata di Serie A: ecco le formazioni ufficiali e come seguire il match in diretta ...

Primavera 1 TIM | Verona ancora a punti in Piemonte: termina 1-1 ... Hellas Verona

Pochi dubbi per Ivan Juric contro il Napoli. Fuori Miranchuk per il trauma elongativo ... Ballottaggio tra Djidji e Gravillon in difesa, ma il primo è in vantaggio. TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; ...Ivan Juric sarà costretto a cambiare tanto in vista del match con il Napoli, soprattutto sulla trequarti dove saranno out sia Miranchuk che Karamoh per infortunio. Ecco le ultime news tra le fila dei ...