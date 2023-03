Continua la marcia trionfale del Napoli. La Viola batte il Lecce. Alla Samp la sfida salvezza contro il Verona

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucapont90 : Continua la marcia inarrestabile della capolista con questo poker al Torino di Juric, mai facile da affrontare. Anc… - Pierre8244309 : L'Arsenal continua la sua marcia: domina in casa 4-1 il Crystal Palace. Manchester City a -8 ma con 1 match in meno… - TonyPex : @sscnapoli Altra prestazione spettacolare e altri tre punti. ???????????? Continua la marcia trionfale e si avvicina l'ob… - CataniMeteora1 : @Corrado_info Serviva il serpico ora senza il mostro covid , invece il stoicismo dell'evento 2022 ormai tralasciand… - Cinzy08_ : commenti negativi,se vedi i rayting,se sei intelligente fai marcia indietro e invece no,lui continua a proporci P P… -

La Samp batte il Verona per 3 - 1. Il Napolila sua tronfaleverso lo scudetto battendo il Torino . La Fiorentina piega il Lecce .la cavalcata del Napoli Due reti per tempo e il Napoli fa l'ennesimo passo in avanti ...L'ipernarrazione di Napoli, da Mare fuori a Mixed by Erry Latrionfale del Napoli Calcio è ... finora universalmente riconosciuta come place to be inattaccabile , che giorno dopo giorno...Le biancoblù hanno ottenuto un netto 3 a 0 anche in casa della formazione tigullina e restano a più 4 in classifica sul Cogovalle, cheanch'esso la propriadi inseguimento vincendo ...

Virus a Bologna, il Covid continua a circolare ma l'influenza fa ... il Resto del Carlino

Due reti per tempo e il Napoli fa l’ennesimo passo in avanti verso lo scudetto che ormai sembra proprio non potergli sfuggire. Mattatore Osimhen, che segna due reti. Ottima anche la prova di ...Continua senza intoppi la marcia scudetto del Napoli, che batte 4-0 il Torino e mette altri tre preziosi mattoncini verso un traguardo che manca da 33 anni. A sbloccare il match dell'Olimpico Grande ...