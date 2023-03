Conte l’inevitabile favorito delle quote mentre Potter e Lopetegui saltano nella corsa ai licenziamenti della Premier League (Di domenica 19 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Abbiamo classificato gli allenatori di massima serie in base alla loro possibilità di essere mostrati – o mostrarsi – alla porta, a partire dal favorito, secondo le migliori quote attualmente disponibili su oddschecker.com. 1) Antonio ConteSe quella conferenza stampa Dopo quella prestazione se non ottiene il licenziamento di Antonio Conte allora niente lo farà. Non ci sono partecipanti felici rimasti in questa unione completamente condannata e l’unica incertezza è se il club, la base di fan e l’allenatore possono durare fino alla fine della stagione odiandosi a vicenda. 2) David MoyesUna squadra del West Ham che è arrivata sesta e poi settima in Premier League nelle due stagioni precedenti, ha speso 150 milioni di sterline ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Abbiamo classificato gli allenatori di massima serie in base alla loro possibilità di essere mostrati – o mostrarsi – alla porta, a partire dal, secondo le miglioriattualmente disponibili su oddschecker.com. 1) AntonioSe quella conferenza stampa Dopo quella prestazione se non ottiene il licenziamento di Antonioallora niente lo farà. Non ci sono partecipanti felici rimasti in questa unione completamente condannata e l’unica incertezza è se il club, la base di fan e l’allenatore possono durare fino alla finestagione odiandosi a vicenda. 2) David MoyesUna squadra del West Ham che è arrivata sesta e poi settima innelle due stagioni precedenti, ha speso 150 milioni di sterline ...

