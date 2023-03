Conosce un uomo sull’app di incontri, lui la picchia e gli brucia la casa (Di domenica 19 marzo 2023) Conosce un uomo sulle chat di incontri online, lui la picchia e gli brucia la casa. E’ il brutto epilogo di una relazione nata sui social network, dove una donna è finita nella morsa di un uomo che la perseguitava e non gli dava più pace. Continui messaggi, telefonate. Poi tantissime botte, che arrivano con l’epilogo più drammatico: la casa della donna, una 46enne di Padova, data alle fiamme, probabilmente con l’intenzione di uccidere la stessa vittima. Conosce il proprio persecutore sulle chat online La donna aveva conosciuto il proprio carnefice pochi mesi prima, iniziando una relazione che si poteva definire agli inizi. Ma è bastato poco perché l’uomo mostrasse il proprio volto, fatto di violenza e soprattutto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 marzo 2023)unsulle chat dionline, lui lae glila. E’ il brutto epilogo di una relazione nata sui social network, dove una donna è finita nella morsa di unche la perseguitava e non gli dava più pace. Continui messaggi, telefonate. Poi tantissime botte, che arrivano con l’epilogo più drammatico: ladella donna, una 46enne di Padova, data alle fiamme, probabilmente con l’intenzione di uccidere la stessa vittima.il proprio persecutore sulle chat online La donna aveva conosciuto il proprio carnefice pochi mesi prima, iniziando una relazione che si poteva definire agli inizi. Ma è bastato poco perché l’mostrasse il proprio volto, fatto di violenza e soprattutto ...

