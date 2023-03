Congedi paternità: in Italia sono aumentati del 38% in dieci anni (Di domenica 19 marzo 2023) sono in aumento in Italia Congedi e dimissioni volontarie tra i padri per esigenze di cura dei figli. Il tasso di utilizzo del congedo di paternità è cresciuto in quasi 10 anni più di 38 punti percentuali.... Leggi su feedpress.me (Di domenica 19 marzo 2023)in aumento ine dimissioni volontarie tra i padri per esigenze di cura dei figli. Il tasso di utilizzo del congedo diè cresciuto in quasi 10più di 38 punti percentuali....

Congedi paternità: in Italia sono aumentati del 38% in dieci anni Sono in aumento in Italia congedi e dimissioni volontarie tra i padri per esigenze di cura dei figli. Il tasso di utilizzo del congedo di paternità è cresciuto in quasi 10 anni più di 38 punti percentuali. Nel 2021, 155 mila ... Antonio D'Eusanio, 'papà record' dipendente delle poste di Ari: 'Tanti sacrifici, nella nostra famiglia i figli sempre al primo posto' 'Non ho particolari segreti, tra l'altro ho usufruito dei congedi parentali solo per la prima ... Secondo quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore, il congedo di paternità è fruibile entro ... La lezione e la speranza di un padre Ci fa pensare a quanto ancora siamo indietro, nel Paese, con i congedi di paternità. Solo il 7% dei padri italiani usufruisce del congedo, contro i colleghi svedesi che con il 69% hanno il record in ... Sono in aumento in Italiae dimissioni volontarie tra i padri per esigenze di cura dei figli. Il tasso di utilizzo del congedo diè cresciuto in quasi 10 anni più di 38 punti percentuali. Nel 2021, 155 mila ...'Non ho particolari segreti, tra l'altro ho usufruito deiparentali solo per la prima ... Secondo quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore, il congedo diè fruibile entro ...Ci fa pensare a quanto ancora siamo indietro, nel Paese, con idi. Solo il 7% dei padri italiani usufruisce del congedo, contro i colleghi svedesi che con il 69% hanno il record in ... Crescono i papà che accudiscono i figli: “Serve un congedo dal lavoro come per le mamme” IL GIORNO