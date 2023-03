Condanna pagamento spese di lite: serve istanza della parte vincitrice! (Di domenica 19 marzo 2023) Giuseppe Falcone - Per il giudice di pace di Rodi G.co per ottenere la Condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite la parte vittoriosa deve presentare apposita istanza. Leggi su studiocataldi (Di domenica 19 marzo 2023) Giuseppe Falcone - Per il giudice di pace di Rodi G.co per ottenere ladel soccombente aldelledilavittoriosa deve presentare apposita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sabrinaGiacom18 : RT @Robertonuzzoam: MULTA 'OVER 50' Giudice di pace condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e per il ricorrente NULLA È D… - Ulysse__31 : RT @Robertonuzzoam: MULTA 'OVER 50' Giudice di pace condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e per il ricorrente NULLA È D… - BK63805720 : RT @Robertonuzzoam: MULTA 'OVER 50' Giudice di pace condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e per il ricorrente NULLA È D… - LoryLoryyyy : RT @Robertonuzzoam: MULTA 'OVER 50' Giudice di pace condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e per il ricorrente NULLA È D… - Nicola_Venezia : RT @Robertonuzzoam: MULTA 'OVER 50' Giudice di pace condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e per il ricorrente NULLA È D… -