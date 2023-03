Con la maglia del Torino e la maschera di Osimhen: bel gesto del nigeriano – FOTO (Di domenica 19 marzo 2023) Il Napoli vince con il Torino grazie ad una doppietta di Victor Osimhen, che ad inizio partita saluta il bambino con la sua maschera. La maschera di Osimhen è diventato un cult anche per i bambini. Bellissimo l’episodio ad inizio partita di Torino-Napoli, tra i ragazzi che accompagnano i giocatori in campo c’era anche un bambino con la maschera del giocatore nigeriano. Bellissima la faccia di Osimhen che ha risposto con un dolcissimo sorriso ed un cinque al passaggio del bambino mascherato. Poi in campo Osimhen si è scatenato con due gol (25 gol in stagione, 15 da inizio 2023 in 15 partite). Una macchina da guerra Osimhen che maschera in volto, sta facendo innamorare ... Leggi su napolipiu (Di domenica 19 marzo 2023) Il Napoli vince con ilgrazie ad una doppietta di Victor, che ad inizio partita saluta il bambino con la sua. Ladiè diventato un cult anche per i bambini. Bellissimo l’episodio ad inizio partita di-Napoli, tra i ragazzi che accompagnano i giocatori in campo c’era anche un bambino con ladel giocatore. Bellissima la faccia diche ha risposto con un dolcissimo sorriso ed un cinque al passaggio del bambinoto. Poi in camposi è scatenato con due gol (25 gol in stagione, 15 da inizio 2023 in 15 partite). Una macchina da guerrachein volto, sta facendo innamorare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Alla sua prima fascia da capitano in 163 partite con la maglia del Milan, Zlatan #Ibrahimovic diventa anche il capi… - Inter : - Nel 2023 è il giocatore che in Serie A ha creato più occasioni da gol per i compagni ?? - Con la maglia dell’Inter… - calcioinglese : - Ha segnato 39 gol in 36 partite con la maglia del City. - Ha battuto Mbappé, diventando il giocatore più giovane… - jrbasket2015 : @conan_edogawa08 @ElPrincipe22__ Tieniti Acerbi o prendi un difensore con personalità in grado di indossare la magl… - pr1malscream : Bonaventura lo sa che deve giocare con quelli che hanno la maglia viola? -