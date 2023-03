Con il ponte la Sicilia sarà la porta dell’Europa sul Mediterraneo. Parla l’ex ministro Lunardi (Di domenica 19 marzo 2023) Lui, il ponte sullo Stretto, l’ha tenuto a battesimo. L’ha pensato, l’ha immaginato, ne ha definito il progetto oltre vent’anni fa. Mancava solo di realizzarlo. “Era tutto pronto nel 2005. Poi l’anno successivo cadde il governo e venne azzerato tutto”. l’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Pietro Lunardi saluta con estremo favore l’approvazione, per decreto, della maxi infrastruttura. Anche perché “riparte dal quel progetto, che viene da lontano”. Non usa toni da epopea, ma rivendica l’aver “gettato le basi” e in qualche modo tracciato un solco. Ora che la costruzione del ponte è stata deliberata dal Consiglio dei ministri, Lunardi è certo che “la Sicilia diventerà la porta dell’Europa nel Mediterraneo”. ... Leggi su formiche (Di domenica 19 marzo 2023) Lui, ilsullo Stretto, l’ha tenuto a battesimo. L’ha pensato, l’ha immaginato, ne ha definito il progetto oltre vent’anni fa. Mancava solo di realizzarlo. “Era tutto pronto nel 2005. Poi l’anno successivo cadde il governo e venne azzerato tutto”.delle Infrastrutture e dei Trasporti Pietrosaluta con estremo favore l’approvazione, per decreto, della maxi infrastruttura. Anche perché “riparte dal quel progetto, che viene da lontano”. Non usa toni da epopea, ma rivendica l’aver “gettato le basi” e in qualche modo tracciato un solco. Ora che la costruzione delè stata deliberata dal Consiglio dei ministri,è certo che “ladiventerà lanel”. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @todorov_denis Eh lo so... il problema con il ponte di Messina è che non si possono mettere i pilastrini sul fondal… - ultimora_pol : Cateno #DeLuca: 'Una volta la Lega Nord era contraria alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Ora la… - matteosalvinimi : ? Qui Roma, APPROVATO in Consiglio dei ministri il DECRETO PONTE. Giornata storica: dopo tanti anni di disfattismo… - Gauss_6803 : @DuilioCarpitell @Giul_Granato @ChiaraColosimo @MONTANARI @potere_alpopolo @unione_popolare @Moonlightshad1… - M5SBerlino : RT @M5SBerlino: Il #Ponte sullo Stretto non è una priorità nè per i #calabresi nè per i #siciliani I problemi di viabilità diqueste due re… -