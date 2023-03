Comune di Baveno | Concorso per 1 Istruttore Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 19 marzo 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1, in categoria C1, da assegnare all’area servizi alla persona, per il settore scuola e politiche giovanili. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.di: Cosa c’è da Sapere Per partecipate al Bando serve diploma di scuola superiore ad indirizzo economico, cittadinanza italiana, esperienza, conoscenza delle normative che regolano il settore assistenziale e finanziario, nonché dei più moderni sistemi informatici. Il Candidato risultato idoneo, a seguito del superamento delle prove d’esame, sarà assegnato all’Ufficio Servizi alla Persona e si occuperà di gestire le necessità dei cittadini, e le ...