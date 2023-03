Comune di Arola: Concorso per 1 Amministrativo Contabile (Di domenica 19 marzo 2023) Il Comune di Arola ha appena indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore Amministrativo Contabile, in categoria C, da assegnare all’area amministrativa, demografica, segreteria. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato. Concorso Comune di Arola: Cosa c’è da Sapere Per partecipare al Bando serve diploma di scuola superiore ad indirizzo economico, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative contabili e dei moderni sistemi informatici. La Risorsa svolgerà compiti di segreteria, preparerà documenti contabili ed elaborazioni demografiche, lavorando di concerto con gli altri Uffici Comunali per la ripartizione dei compiti al fine di garantire una veloce e produttiva risoluzione ... Leggi su posizioniaperte (Di domenica 19 marzo 2023) Ildiha appena indetto unPubblico per la ricerca di 1 Istruttore, in categoria C, da assegnare all’area amministrativa, demografica, segreteria. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato.di: Cosa c’è da Sapere Per partecipare al Bando serve diploma di scuola superiore ad indirizzo economico, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative contabili e dei moderni sistemi informatici. La Risorsa svolgerà compiti di segreteria, preparerà documenti contabili ed elaborazioni demografiche, lavorando di concerto con gli altri Uffici Comunali per la ripartizione dei compiti al fine di garantire una veloce e produttiva risoluzione ...

