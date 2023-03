Como – Parma 2-0 (Di domenica 19 marzo 2023) Torna Cesc Fàbregas dal primo minuto in posizione di play a gestire la manovra dei lariani con Longo che per l’attacco si affida alla coppia Cerri – Cutrone.Il Como passa in vantaggio dopo 5 minuti con Ioannou che riceve da Cutrone e serve in profondità Alberto Cerri che, dalla sinistra in area, tira un missile a incrociare sul quale non può nulla Buffon.Il Como si fa pericoloso ancora con Vignali che mette in mezzo un tiro cross che si stampa sul primo palo.Ancora il Como, ancora con Vignali che sugli sviluppi di una bella azione dei lariani si libera al limite dell’area e calcia una gran botta, trovando la risposta da grande campione di Gigi Buffon.Nella secondo parte della prima frazione di gioco la partita non offre più occasioni rilevanti ne da una parte ne dall’altra.Al 36’ del primo tempo si deve fermare Fàbregas che viene ... Leggi su seriea24 (Di domenica 19 marzo 2023) Torna Cesc Fàbregas dal primo minuto in posizione di play a gestire la manovra dei lariani con Longo che per l’attacco si affida alla coppia Cerri – Cutrone.Ilpassa in vantaggio dopo 5 minuti con Ioannou che riceve da Cutrone e serve in profondità Alberto Cerri che, dalla sinistra in area, tira un missile a incrociare sul quale non può nulla Buffon.Ilsi fa pericoloso ancora con Vignali che mette in mezzo un tiro cross che si stampa sul primo palo.Ancora il, ancora con Vignali che sugli sviluppi di una bella azione dei lariani si libera al limite dell’area e calcia una gran botta, trovando la risposta da grande campione di Gigi Buffon.Nella secondo parte della prima frazione di gioco la partita non offre più occasioni rilevanti ne da una parte ne dall’altra.Al 36’ del primo tempo si deve fermare Fàbregas che viene ...

CALCIO SERIE B. RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO Calcio Campionato di SERIE B " RISULTATI 30° GIORNATA PALERMO " MODENA 5 - 2 ASCOLI " VENEZIA 0 - 1 BRESCIA " GENOA 0 - 3 CITTADELLA " PERUGIA 0 - 2 COMO " PARMA 2 - 0 FROSINONE " COSENZA 0 - 1 PISA " BENEVENTO 2 - 0 SUDTIROL " SPAL 2 - 0 REGGINA " CAGLIARI 0 - 4 TERNANA " BARI 1 - 0 CLASSIFICA FROSINONE 62 GENOA 56 SUDTIROL 51 BARI 50 PISA 45 ... Cerri: "Rispetto la mia città, contro i tifosi non ho nulla" Alberto Cerri ha castigato nuovamente il "suo" Parma con il primo gol segnato nella sfida di ieri tra Como e Parma, poi terminata con la vittoria per 2 - 0 dei padroni di casa. Settimo risultato utile consecutivo. L'attaccante non ha esultato dopo il gol segnato proprio sotto il settore ospiti dove ... Genoa, l'Under 14 suona la decima: manita dell'U17 di Konko ...dal direttore di gara) e perdono addirittura il secondo posto in classifica in luogo del Como che ... 3 - 5 il punteggio finale, secondo posto confermato a due punti dal Parma a tre giornate dal termine ... Parma, a Como quante novità: Zagaritis esterno in difesa, Benek sulla fascia e in avanti Charpentier - Le ... Gazzetta di Parma Parma, così non si può andare avanti Pecchia si è preso le sue responsabilità pubblicamente – com'era successo ai suoi predecessori – Krause, Pederzoli e la squadra no. Il post Como è una discesa all'inferno che ha portato il Parma nuova ... Pomigliano Femminile-Parma Women 4-1, poker travolgente Vittoria indiscutibile per le granata che sfrutta anche il turno di riposo del Como e la sconfitta di ieri della Sampdoria a Sassuolo, allungando così a sei punti il suo vantaggio sulla zona ...