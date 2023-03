Commenti ignobili sui social contro Jerry Calà: 'Mi hanno avvertito ma non li leggo' (Di domenica 19 marzo 2023) 'Mi hanno avvertito di Commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio'. Lo scrive Jerry Calà su Twitter. Il noto attore è stato sottoposto nella notte tra venerdì e sabato a un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, dove si ... Leggi su napolitoday (Di domenica 19 marzo 2023) 'Midisu quello che mi è successo e infatti non liproprio'. Lo scrivesu Twitter. Il noto attore è stato sottoposto nella notte tra venerdì e sabato a un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, dove si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JerryCala : Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio. - cristia_urbano : RT @JerryCala: Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio. - bellaotero82 : RT @JerryCala: Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio. - cronachecampane : Jerry Calà: “Commenti ignobili su di me, non li leggi proprio” - ScorpioAngel_ : RT @JerryCala: Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio. -