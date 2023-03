Come va l’intimità con Pier Silvio?”, Pio e Amedeo imbarazzano Silvia Toffanin (Di domenica 19 marzo 2023) C’è grande attesa per il ritorno di Pio e Amedeo in tv. Venerdì 24 marzo, i due comici foggiani intratterranno il pubblico di Canale 5 in prima serata con “Felicissima Sera – All Inclusive”, la seconda edizione del fortunato show che due anni fa ha segnato il loro debutto sulla rete ammiraglia di Mediaset. Tantissimi gli ospiti di Pio e Amedeo nei tre appuntamenti previsti nel palinsesto. Alla prima puntata parteciperanno Zucchero, Elisa, Gigi D’Alessio e Michelle Hunziker. Silvia Toffanin prima ospite della prima puntata Quest’anno, però, Pio e Amedeo hanno voluto fare le cose in grande aprendo la prima puntata con una super ospite d’eccezione: Silvia Toffanin. La conduttrice di “Verissimo” nonché compagnato di Pier ... Leggi su howtodofor (Di domenica 19 marzo 2023) C’è grande attesa per il ritorno di Pio ein tv. Venerdì 24 marzo, i due comici foggiani intratterranno il pubblico di Canale 5 in prima serata con “Felicissima Sera – All Inclusive”, la seconda edizione del fortunato show che due anni fa ha segnato il loro debutto sulla rete ammiraglia di Mediaset. Tantissimi gli ospiti di Pio enei tre appuntamenti previsti nel palinsesto. Alla prima puntata parteciperanno Zucchero, Elisa, Gigi D’Alessio e Michelle Hunziker.prima ospite della prima puntata Quest’anno, però, Pio ehanno voluto fare le cose in grande aprendo la prima puntata con una super ospite d’eccezione:. La conduttrice di “Verissimo” nonché compagnato di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ritapasku : @Occhisquieti L'intimità che un genitore regala al proprio figlio/a deve essere affettiva, non amorosa. Come in que… - ReErthu : Perché così come funziona ti dico una s******** qualsiasi uno spazzolino elettrico un telefonino così funziona un v… - ReErthu : Oggi nel 2000 con la nascita appunto come ti dicevo nel libro di antropologia strumentale dell'Elettronica uno stru… - TinkyWeeddy : @Jay_fromspace @daimuori 'Nella sessualità umana il termine inglese kink descrive una gamma di pratiche sessuali no… - scarl4tto : @mari20982220 @fedep2015 @harsiness che parlassero della loro intimità non è detto anche perché micol stessa ha ame… -