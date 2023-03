Come sta la serialità italiana? Ce lo dice Margherita Ferri, regista e sceneggiatrice (Di domenica 19 marzo 2023) Intervista a Margherita Ferri, regista e sceneggiatrice: tra i suoi lavori le serie Bang Bang Baby e Zero. Sentiamo, da chi la, fa Come sta la serialità italiana. Margherita Ferri scrive e dirige. Tra i suoi lavori ci sono il film horror The Nest (2019), di Roberto De Feo, e le serie Bang Bang Baby e Zero. Proprio in quanto figura chiave della serialità italiana, è stata chiamata a parlarne alla 23esima edizione del Sudestival, che quest'anno si è svolto dal 27 gennaio al 17 marzo tra Monopoli, Polignano a Mare, Fasano e Bari. Ferri ha tenuto, il 10 marzo, la Masterclass dal titolo "Grammatica e sintassi delle serie tv". Per lei non è stata la prima volta al Sudestival: "Sono andata nel ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 marzo 2023) Intervista a: tra i suoi lavori le serie Bang Bang Baby e Zero. Sentiamo, da chi la, fasta lascrive e dirige. Tra i suoi lavori ci sono il film horror The Nest (2019), di Roberto De Feo, e le serie Bang Bang Baby e Zero. Proprio in quanto figura chiave della, è stata chiamata a parlarne alla 23esima edizione del Sudestival, che quest'anno si è svolto dal 27 gennaio al 17 marzo tra Monopoli, Polignano a Mare, Fasano e Bari.ha tenuto, il 10 marzo, la Masterclass dal titolo "Grammatica e sintassi delle serie tv". Per lei non è stata la prima volta al Sudestival: "Sono andata nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Non so se riuscite a capire cosa ci sta regalando (parlo a chi ama il calcio) il #Napoli quest’anno. Azioni da gol… - Italiantifa : Mentre alla camera si sta discutendo il disegno di legge sui migranti,la Lega non accetta perseguitati per l'identi… - putino : In un altro post questa mattina, Trump ha detto che l'America è 'ormai un Paese del terzo mondo' e 'sta morendo'.… - amfdistefano : RT @KarlOne71: Comunque, #Rabiot, con sti finti falli di mano, sta letteralmente facendo impazzire male mezza Italia. Schiuma alla bocca, t… - _Baffo__ : @juventusfc Lo amo, viene sottovalutato. Se avesse giocato nella squadra a cui lo ha messo in culo sta sera, a dazn… -