Come sta Jerry Calà? Il manager rassicura | “E’ uscito dalla terapia intensiva”

(Di domenica 19 marzo 2023) . Migliorano le condizioni dell’ attore colto da malore mentre si trovava a Napoli per le riprese di un film.è stato poi trasportato in codice rosso alla Clinica Mediterranea dove gli è stato diagnosticato un infarto. E’ stato poi sottoposto ad un intervento di angioplastica. Il suo entourage aveva peròto subito ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Mentre alla camera si sta discutendo il disegno di legge sui migranti,la Lega non accetta perseguitati per l'identi… - RobertaFerrar15 : Neve ha ricominciato a sdraiarsi ai piedi del divano, come faceva i primi mesi quando era arrivata. Sono felicissi… - putino : In un altro post questa mattina, Trump ha detto che l'America è 'ormai un Paese del terzo mondo' e 'sta morendo'.… - JENNVMN : sembra che sto programma di m lecchi il cu10 a sta oriana. scusate ma come daniele squalificato e quella cafona sta… - ZHelleina : RT @missanastasiaax: Ahahaja ahagaha ci sta come finalista che ha retto tutte le dinamiche della casa, le puntate, i rapporti, gli scontri… -

Eco quindi che i modelli presentati" flessibili " potrebbero non essere adatti a tutte le ... leggi anche Lavoro, arriva l'orario di 7 ore in Italia: ecco quale grande azienda loadottandoal solito, la possibilità di scelta non manca. Google Pixel 6a È una Google scatenata quella che sivedendo nell'ultimo periodo in campo smartphone. Infatti, nonostante l'assenza di roboanti ...Morgan questa settimana, 'con UBSpotenziale opzione'. Considerato il peso di una fusione, gli ... E non è chiaro se voglia imbarcarsi in un'altra ristrutturazione ora cheiniziando a ...

Tennis, Indian Wells - Come sta Alcaraz Rivivi il punto più bello del torneo contro Jannik Sinner Eurosport IT

Come sta cambiando la rappresentazione femminile nei mestieri I dati LinkedIn ci dicono che in alcuni settori la rappresentanza femminile è ancora bassa, ma qualcosa si sta muovendo. In alcune profes ...Nel 2023, finora, Solana ha registrato una crescita del 150%, e a inizio febbraio valeva intorno ai 25$. Tuttavia questo rappresenta soltanto un decimo di quanto valeva nel 2021. Quell’anno, Solana ha ...