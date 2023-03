Coma Cose, “Club Tour 2023”, le foto del concerto all’Hall di Padova (Di domenica 19 marzo 2023) Coma Cose : Fausto e California si sono esibiti lo scorso venerdì 17 marzo 2023 all’Hall di Padova, che ha consegnato al duo il primo sold out per il Tour che li vedrà protagonisti nei Club della Penisola. Reduci dalla seconda partecipazione al Festival Di Sanremo con “L’Addio”, classificatasi tredicesima e vincitrice del Premio Bardotti come Miglior Testo, i Coma Cose hanno conquistato nelle ultime settimane anche il Disco D’Oro per il brano presentato alla kermesse canora, del quale hanno girato il video nella suggestiva location della Scala Dei Turchi in Sicilia. Fausto e California (tra l’altro presto sposi), tornano sui palchi di tutta Italia per presentare il loro nuovo disco, “Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi”. Insieme alle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 marzo 2023): Fausto e California si sono esibiti lo scorso venerdì 17 marzodi, che ha consegnato al duo il primo sold out per ilche li vedrà protagonisti neidella Penisola. Reduci dalla seconda partecipazione al Festival Di Sanremo con “L’Addio”, classificatasi tredicesima e vincitrice del Premio Bardotti come Miglior Testo, ihanno conquistato nelle ultime settimane anche il Disco D’Oro per il brano presentato alla kermesse canora, del quale hanno girato il video nella suggestiva location della Scala Dei Turchi in Sicilia. Fausto e California (tra l’altro presto sposi), tornano sui palchi di tutta Italia per presentare il loro nuovo disco, “Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi”. Insieme alle ...

