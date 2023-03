Colpo di scena in casa Juve: un sorprendente ritorno spiazza Allegri (Di domenica 19 marzo 2023) Nonostante le vicende extra calcistiche la Juve di Massimiliano Allegri sta disputando un buon campionato di Serie A. Il campionato della Juve di Allegri ha vissuto una stagione molto altalenante. Gli infortuni e le vicende legate all’operazione Prisma hanno cambiato completamente le dinamiche della stagione del club bianconero. Sulla squadra di Allegri pende una penalizzazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 marzo 2023) Nonostante le vicende extra calcistiche ladi Massimilianosta disputando un buon campionato di Serie A. Il campionato delladiha vissuto una stagione molto altalenante. Gli infortuni e le vicende legate all’operazione Prisma hanno cambiato completamente le dinamiche della stagione del club bianconero. Sulla squadra dipende una penalizzazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++COLPO DI SCENA NELLE QUALIFICHE: PROBLEMA PER MAX #VERSTAPPEN, PARTIRA' QUINDICESIMO+++ #F1 #GPArabiaSaudita - serieAnews_com : #Calciomercato #Juventus, futuro in bilico per #Rabiot: sul calciatore spunta a sorpresa il #PSG #SerieA - teozorzoli : Rivedendo decine di volte il punto magico di #Alcaraz contro #Sinner mi convinco sempre più che c’è in lui un po’ d… - koaz74 : RT @Corvelva: Colpo di scena! Con un'abile mossa il cane-procione supera sulla destra il pangolino. La gara a chi la spara più grossa si fa… - Sweenytapi : RT @Corvelva: Colpo di scena! Con un'abile mossa il cane-procione supera sulla destra il pangolino. La gara a chi la spara più grossa si fa… -