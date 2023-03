Clima, non c’è futuro per la razza umana: basta difendere gli interessi di parrocchia (Di domenica 19 marzo 2023) di Michele Sanfilippo Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sta riuscendo nell’improbabile impresa di fare peggio del suo predecessore Roberto Cingolani che, giusto per intendersi, dal 23 ottobre 2022 è l’attuale consigliere per l’energia del governo Meloni. La continuità con il passato è quindi palese: vengono costantemente ignorate tutte le nefaste conseguenze del cambiamento Climatico a partire dalla crisi idrica, o dell’inquinamento ambientale, come per esempio quello determinato da un uso indiscriminato della plastica (imperdibile il servizio di Riccardo Iacona, in Presa Diretta). Ma con Pichetto Fratin, ben coadiuvato dai suoi colleghi di governo a partire da Matteo Salvini, sta andando oltre. Adesso si scarica la colpa sull’Europa perché ha prodotto leggi, peraltro anche piuttosto deboli e tardive, che dovrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) di Michele Sanfilippo Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sta riuscendo nell’improbabile impresa di fare peggio del suo predecessore Roberto Cingolani che, giusto per intendersi, dal 23 ottobre 2022 è l’attuale consigliere per l’energia del governo Meloni. La continuità con il passato è quindi palese: vengono costantemente ignorate tutte le nefaste conseguenze del cambiamentotico a partire dalla crisi idrica, o dell’inquinamento ambientale, come per esempio quello determinato da un uso indiscriminato della plastica (imperdibile il servizio di Riccardo Iacona, in Presa Diretta). Ma con Pichetto Fratin, ben coadiuvato dai suoi colleghi di governo a partire da Matteo Salvini, sta andando oltre. Adesso si scarica la colpa sull’Europa perché ha prodotto leggi, peraltro anche piuttosto deboli e tardive, che dovrebbero ...

