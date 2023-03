Claudio Lippi | chi è la figlia Federica | età | lavoro | vita privata | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 marzo 2023) È tutto pronto per una nuovissima e imperdibile puntata di “Da noi a Ruota libera” con la conduzione di Francesca Fialdini. Tra gli ospiti in studio oggi ci sarà anche il famoso cantatein compagnia della. Rilasceranno una toccante intervista in cui racconteranno tutto sulla loro famiglia. Siete curiosi di saperne di più? Ecco chi sono le sue due figlie Lenni e. Ladi, in realtà ha avuto due figlie: la prima si chiama Lenni ed è nata nel 1975 ed èdi Laura Belli. Tra loro le cose non sono andate molto bene e dopo poco tempo ha conosciuto Kerima Simula. I due sembravano innamoratissimi e si sono ...