Claudio Bisio fa il pienone al Gesualdo ma si “arrabbia” con chi lo fotografa | l’indignazione degli spettatori

(Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn pubblico delle grandi occasioni, quello che sabato sera non ha voluto mancare al Teatro “Carlo” per assistere allo spettacolo di“La mia vita raccontata male”. Quasi 900tra galleria e platea per uno spettacolo che tornerà in scena anche questa sera, unico “bis” del cartellone della stagione teatrale del Massimo cittadino. Eppure questo non deve essere bastato al noto attore e comico che- almeno stando a quanto denunciano numerosipresenti alla prima di sabato- sul finire dello spettacolo ha mostrato fastidio per i flash delle foto in sala e, in generale, per l’atteggiamento del pubblico. “In maniera poco elegante, ad essere buoni”, scrive un utente presente in sala, raccontando di una sorta di monologo di...