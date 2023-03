Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2022-2023: Shiffrin piglia tutto, a Goggia la discesa (Di domenica 19 marzo 2023) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 2022-2023 SCI alpino femminile 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2.206 Coppa DEL Mondo ASSEGNATA 2. Lara Gut (Svizzera) 1.217 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 1.1254. Federica Brignone (Italia) 1.0695. Sofia Goggia (Italia) 916 Classifica discesa Coppa DEL Mondo 2022-2023 SCI alpino femminile 1. Sofia Goggia (Italia) 740 Coppa DEL Mondo ASSEGNATA2. Ilka Stuhec (Slovenia) 551 3. Corinne Suter (Svizzera) 3094. Elena Curtoni (Italia) 308 5. Mirjan Puchner (Austria) 273 Classifica ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023)GENERALEDELSCI1. Mikaela(USA) 2.206DELASSEGNATA 2. Lara Gut (Svizzera) 1.217 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 1.1254. Federica Brignone (Italia) 1.0695. Sofia(Italia) 916DELSCI1. Sofia(Italia) 740DELASSEGNATA2. Ilka Stuhec (Slovenia) 551 3. Corinne Suter (Svizzera) 3094. Elena Curtoni (Italia) 308 5. Mirjan Puchner (Austria) 273...

