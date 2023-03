Clamoroso Inter-Juve: due falli di mano sul gol di Kostic, ma gol convalidato (Di domenica 19 marzo 2023) L’arbitro Chiffi convalida il gol di Kostic ma sull’azione ci sono due falli di mano evidenti, di Rabiot e Vlahovic, nemmeno il Var fa cambiare idea. Esplodono le proteste dell’Inter per il gol convalidato a Kostic. Sull’azione del gol ci sono chiaramente due falli di mano, uno di Rabiot e l’altro di Vlahovic. Due tocchi evidenti, eppure dopo una lunga revisione al Var, l’arbitro Chiffi decide di convalidare il gol della Juventus. Una angolazione del fallo di mano di Rabiot.“Ricapitolando. Rabiot che avrebbe dovuto essere ammonito per il mani con la Samp ed essere squalificato (era diffidato), fa mani anche con l’Inter nell’azione del gol, e con lui Vlahovic, ma per il VAR era tutto ok ieri ed è tutto ... Leggi su napolipiu (Di domenica 19 marzo 2023) L’arbitro Chiffi convalida il gol dima sull’azione ci sono duedievidenti, di Rabiot e Vlahovic, nemmeno il Var fa cambiare idea. Esplodono le proteste dell’per il gol. Sull’azione del gol ci sono chiaramente duedi, uno di Rabiot e l’altro di Vlahovic. Due tocchi evidenti, eppure dopo una lunga revisione al Var, l’arbitro Chiffi decide di convalidare il gol dellantus. Una angolazione del fallo didi Rabiot.“Ricapitolando. Rabiot che avrebbe dovuto essere ammonito per il mani con la Samp ed essere squalificato (era diffidato), fa mani anche con l’nell’azione del gol, e con lui Vlahovic, ma per il VAR era tutto ok ieri ed è tutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidDicario : 1 tiro in porta della juve propiziato da un fallo di mano CLAMOROSO di rabiot, 1 gol possesso palla 70% inter 30% juve è incredibile - EdoDusy : @Inter @eBay_Italia Downgrade clamoroso del gioco, sembra l’italrugby - napolipiucom : Clamoroso Inter-Juve: due falli di mano sul gol di Kostic, ma gol convalidato #Interjuve #Rabiot #Vlahovic… - RonnyBandiera : @Inter Furto clamoroso… La mafia comanda il calcio italiano… - m_Teolly : @AndreaTiberio7 1. 'The Maldini league' ed il napoli lo vince dopo 40anni. 2. Hanno dovuto pure rivederlo per un to… -