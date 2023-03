Cinque minuti… di sbadigli. Telespettatori in fuga da Vespa (Di domenica 19 marzo 2023) Dal debutto col botto grazie al vento in poppa del Tg1, al crollo di ascolti dopo appena due settimane. Volendo ironizzare si può dire che sembra proprio che siano già finiti i Cinque minuti di Bruno Vespa, la cui striscia quotidiana nell’access time, finito l’effetto novità, si sta dissolvendo. Dal 23,5% di share degli esordi al 18% di giovedì. Il programma di Rai Uno “Cinque minuti”, condotto da Vespa, è un flop annunciato A dirlo sono i dati sugli ascolti dove, malgrado il traino del Tg1 che lo precede e il pezzo da novanta che lo segue ossia Soliti ignoti – Il ritorno di Amadeus, si nota ormai un’emorragia di Telespettatori che fa tremare il conduttore e anche i vertici di viale Mazzini che, malgrado le proteste dei suoi stessi dipendenti, hanno fatto all-in su una trasmissione appaltata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 marzo 2023) Dal debutto col botto grazie al vento in poppa del Tg1, al crollo di ascolti dopo appena due settimane. Volendo ironizzare si può dire che sembra proprio che siano già finiti iminuti di Bruno, la cui striscia quotidiana nell’access time, finito l’effetto novità, si sta dissolvendo. Dal 23,5% di share degli esordi al 18% di giovedì. Il programma di Rai Uno “minuti”, condotto da, è un flop annunciato A dirlo sono i dati sugli ascolti dove, malgrado il traino del Tg1 che lo precede e il pezzo da novanta che lo segue ossia Soliti ignoti – Il ritorno di Amadeus, si nota ormai un’emorragia diche fa tremare il conduttore e anche i vertici di viale Mazzini che, malgrado le proteste dei suoi stessi dipendenti, hanno fatto all-in su una trasmissione appaltata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Dopo giorni, per simulare un po' di empatia, il governo organizza un Consiglio dei ministri a Cutro, ma incredibilm… - al35479958 : RT @M25016096: Ogni volta che leggo una dichiarazione di Mattarella poso il telefono ed esco cinque minuti in giardino. - SushiMars : RT @fcancellato: Deturpa più un'automobile accesa per cinque minuti che un po' di vernice lavabile su un palazzo. Vale per Firenze come pe… - LarryisthewayC : RT @fvnzioniamo: ndg dopo che maria ha detto ora state cinque minuti sereni - cascatedicibo : bo io venderei un rene per incontrare i miei idoli e parlarci anche solo cinque minuti, e poi ci sono quelle person… -

Occhiuzzi: 'Risultato giusto contro una grande squadra' La mia squadra ha sofferto nei cinque minuti in cui abbiamo preso un gol forse viziato da un fallo. Cosa è mancato alla mia squadra Il secondo gol". Come ha visto l'Olbia "Ho visto una squadra in ... In gita a Oira e la Prasca con Gianpaolo Fabbri. ... ma rientriamo nel bosco e arriviamo alla splendida valletta dalla quale si sale in vetta alla Colmine a destra (in tre quarti d'ora) e all'Alpe La Prasca a sinistra (in cinque minuti). Con decisione ... Ganna, da questa Milano - Sanremo non si torna indietro: è pronto al grande salto ...mondo a cronometro e cinque volte nell'Inseguimento individuale. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ... La mia squadra ha sofferto neiin cui abbiamo preso un gol forse viziato da un fallo. Cosa è mancato alla mia squadra Il secondo gol". Come ha visto l'Olbia "Ho visto una squadra in ...... ma rientriamo nel bosco e arriviamo alla splendida valletta dalla quale si sale in vetta alla Colmine a destra (in tre quarti d'ora) e all'Alpe La Prasca a sinistra (in). Con decisione ......mondo a cronometro evolte nell'Inseguimento individuale. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore :: ... Record di salita e discesa del Gran Paradiso per Nadir Maguet DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi