Cinque cose da sapere sul vertice tra Putin e Xi (Di domenica 19 marzo 2023) Il momento tanto atteso è arrivato. Vladimir Putin è pronto ad accogliere Xi Jinping a Mosca nel 40esimo incontro faccia a faccia tra i due leader. Il capo di Stato cinese sarà impegnato in Russia dal 20 al 22 marzo. La giornata chiave si preannuncia quella di mercoledì, quando si terranno i negoziati tra le InsideOver.

