Ciao Maschio | altro record per Nunzia De Girolamo | ecco le cifre

(Di domenica 19 marzo 2023) Quella andata in onda ieri sera è la puntata più vista, in termini percentuali, di tutte e tre le stagioni di. La presentatrice,De, continua a battere se stessa ed infrage un nuovodi ascolti. Stavolta l'asticella si è spinta fino al 16,6% di share. Un dato clamoroso, considerando le percentuali che alla medesima ora solitamente raccolgono tutti gli altri programmi di seconda serata targati Rai. Ieri la partenza posticipata di quasi mezz'ora, rispetto al consueto orario, proprio per la chiusura posticipata della prima serata, non ha comunque scoraggiato i fedelissimi telespettatori della De. Attorno al tema della trasgressione si sono confessati Alberto Matano, Raul Cremona e Raiz. Nella media stagionale degli ascolti il programma si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabrieledimarzo : RT @tempoweb: #CiaoMaschio, ascolti da record per Nunzia #DeGirolamo: share alle stelle #tv #19marzo #iltempoquotidiano - Marcel15488843 : @Superssexy Ciao bellissimo maschio, grandissimo padrone - benini_info : @N_DeGirolamo Su Rai1 Ciao Maschio è seguito da 665.000 spettatori. Peccato.. - GerryGaldieri1 : Anche il quotidiano 'Il Tempo' condivide l'ennesimo RECORD registrato da 'Ciao Maschio', programma condotto da… - N_DeGirolamo : RT @tempoweb: #CiaoMaschio, ascolti da record per Nunzia #DeGirolamo: share alle stelle #tv #19marzo #iltempoquotidiano -

Altri numeri da record per Nunzia De Girolamo. Quella andata in onda ieri sera, è la puntata più vista, in termini percentuali, di tutte e tre le stagioni di. De Girolamo continua a battere se stessa ed infrange un nuovo primato: stavolta l'asticella si è spinta fino al 16.6% di share, un dato sorprendente visto l'orario in cui va in onda la ...... dove il padrone di casa Alberto Matano ha scherzato, approfittando della presenza in studio di Nunzia, dicendo: 'Sabato sera aci sarà un ospite misterioso, davvero misterioso...' , e ...: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. CANALE 5 Beautiful : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. Terra Amara : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di Auditel ...

Don Salvatore Ricci (Raiz) parla a Ciao Maschio di Mare Fuori e della ‘figlia’ Rosa Ricci – Video in anteprima DavideMaggio.it

Altri numeri da record per Nunzia De Girolamo. Quella andata in onda ieri sera, è la puntata più vista, in termini percentuali, di tutte e tre le stagioni di Ciao Maschio. De Girolamo continua a ...La confessione di Alberto Matano a Ciao Maschio: “Diventare giornalista era il mio sogno” “Da piccolo eri un bambino ostinato e volevi fare a tutti i costi il giornalista” ha chiesto Nunzia ad ...