Ciak a Firenze, arriva al cinema il film ‘Il segreto dell’armonia’ LA NAZIONE

Interamente girato nel Chianti fiorentino, nel cast Don Backy e Sergio Forconi. Il film affronta il tema genitori-figli e quello dell'epilessia ...Riprese in corso alla Tenuta Calissoni per il nuovo film sulla vita di Oriana Fallaci, con attrice protagonista Miriam Leone. Il set è stato allestito presso la nota azienda agricola di via Riserva Nu ...