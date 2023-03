Christian De Sica umilia lo Scoiattolo e imbarazza Milly Carlucci

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 marzo 2023)lo. Il "Cantante Mascherato", sabato 18 marzo, riparte in quarta con un giudice-detective d'eccezione:Deche non si smentisce ed è subito show su Rai 1. Con la maschera del Riccio scatta il primo siparietto: dopo l'esibizione l'attore è convinto, per lui sotto gli abiti ingombranti si nasconderebbe Giampiero Mughini: “Non sei Mughini? Giampiè dammi due calci in culo e levati la maschera”. E il Riccio con la voce modificata: “Puoi pensare quello con vuoi”. E l'attore: “Mughini castrato”. Ma è con loche va in scena il più bello: "Unonero non si era mai visto" esclama Deche non può trattenersi: "A me sembra una puzzola". "Un ...