"Chi vuol capire, capisca". Mirabella, bordata in diretta e caos a Rai 3: cosa c'è dietro

Tensione dietro le quinte di Rai 3. Secondo quanto scrive Giuseppe Candela su Dagospia, "qualche giorno fa si è rischiato l'incidente diplomatico" in viale Mazzini. "Nel talk show Agorà la conduttrice Monica Giandotti ha affrontato un tema medico: 'L'ago della bilancia. Nuova moda per dimagrire, Tik Tok e il farmaco anti diabete', la scritta in sovra impressione". Ma la cosa non è stata affatto gradita dal collega Michele Mirabella. "Apriti cielo! Pochi minuti dopo a Elisir il conduttore Michele Mirabella", si legge ancora su Dago, "ha lanciato una frecciatina: 'Buongiorno amiche e amici, la nostra puntata di Elisir troppe volte contesa a noi, ispira molte altre idee. Siamo a vostra disposizione, sappiatelo e chi vuol capire capisca'". Messaggio chiarissimo.

