Chi sono le figlie di Vittorio Sgarbi | Evelina e Alba

Leggi su tpi

(Di domenica 19 marzo 2023) ospiti a Domenica In. Mogli, madri, Carlo Chi, ledi? Il noto critico d’arte ha in tutto tre figli, compreso Carlo. Le due donne, nate da altrettante relazioni fugaci,ospiti insieme al padre della puntata di oggi di Domenica In, 19 marzo, in occasione della Festa del papà. In particolareè nata dal rapporto con una cantante liricanese, mentreè salita alla ribalta per aver rifiutato più volte le offerte di Alfonso Signorini che la voleva al Grande Fratello VIP., la primogenita, nacque da una storia d’amore fugace con una cantante liricanese, dal nome Kozeta, che incontrò durante un concerto alla Camera dei ...