Chi sono le figlie di Pupo: Ilaria, Valentina e Clara (Di domenica 19 marzo 2023) . Età e cosa fanno, lavoro, carriera, mogli, Domenica In Chi sono le figlie di Pupo? Il noto cantante e conduttore ha tre figlie e una famiglia decisamente allargata. Come tutti sanno infatti Pupo è di fatto bigamo, cioè è innamorato di due donne e ha un ottimo rapporto con entrambe. Riesce a tenere unite le due famiglie e i figli. Pupo, classe ’55, a 19 anni ha sposato Anna, e da questo matrimonio sono nate due figlie: Ilaria, che oggi ha 47 anni, e Clara che invece ne ha 19 in meno. Ma in mezzo c’è anche un’altra figlia, Valentina, riconosciuta solo successivamente. La ragazza infatti è nata da una relazione breve con una fan. Inoltre da una trentina d’anni Enzo Ghinazzi in arte Pupo ... Leggi su tpi (Di domenica 19 marzo 2023) . Età e cosa fanno, lavoro, carriera, mogli, Domenica In Chiledi? Il noto cantante e conduttore ha tree una famiglia decisamente allargata. Come tutti sanno infattiè di fatto bigamo, cioè è innamorato di due donne e ha un ottimo rapporto con entrambe. Riesce a tenere unite le due famiglie e i figli., classe ’55, a 19 anni ha sposato Anna, e da questo matrimonionate due, che oggi ha 47 anni, eche invece ne ha 19 in meno. Ma in mezzo c’è anche un’altra figlia,, riconosciuta solo successivamente. La ragazza infatti è nata da una relazione breve con una fan. Inoltre da una trentina d’anni Enzo Ghinazzi in arte...

