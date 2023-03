Chi ha tradito Messina Denaro? Soffiata dal 41 bis sulla “Palermo bene” (Di domenica 19 marzo 2023) Sono passati appena dodici giorni dal clamoroso arresto di Matteo Messina Denaro e in quel periodo il boss non riesce a capacitarsi di come i carabinieri del Ros lo abbiano circondato e poi fermato. A raccontare il retroscena sui discorsi del numero uno di Cosa Nostra dal carcere de L'Aquila, dove è detenuto al 41 bis, è Repubblica, che svela il colloquio tra l'ex primula rossa la dottoressa che lo visita nei consueti controlli per via della malattia: “Dottoressa, lei è mai stata a Palermo? È una città bellissima di un milione di abitanti, e le dico una cosa… Da qualche giorno a questa parte tutta la Palermo bene ha le unghie 'ammucciate', nascoste”. “Detto questo si stampa sulla faccia del boss un sorriso esteso fino quasi alle orecchie, una specie di ghigno orribile, che ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023) Sono passati appena dodici giorni dal clamoroso arresto di Matteoe in quel periodo il boss non riesce a capacitarsi di come i carabinieri del Ros lo abbiano circondato e poi fermato. A raccontare il retroscena sui discorsi del numero uno di Cosa Nostra dal carcere de L'Aquila, dove è detenuto al 41 bis, è Repubblica, che svela il colloquio tra l'ex primula rossa la dottoressa che lo visita nei consueti controlli per via della malattia: “Dottoressa, lei è mai stata a? È una città bellissima di un milione di abitanti, e le dico una cosa… Da qualche giorno a questa parte tutta laha le unghie 'ammucciate', nascoste”. “Detto questo si stampafaccia del boss un sorriso esteso fino quasi alle orecchie, una specie di ghigno orribile, che ...

