Chi fermerà la musica su Instagram e Facebook?

(Di domenica 19 marzo 2023) I due litiganti e il terzo (anzi, i terzi visto che le parti coinvolte qui sono tantissime) che non può godere. Lo scontro SIAE-Meta che, in verità, sta andando avanti da diverso tempo e che soltanto tra giovedì e venerdì ha trovato un riscontro pratico con la cancellazione di tutti i brani SIAE dalla libreria di Meta (con – di conseguenza – il silenziamento di tutti i reels e i video che erano stati pubblicati con questi stessi brani di sottofondo), è stato definito ai microfoni di Giornalettismo, dal CEO di FIMI (Federazione Industriale Italiana) Enzo Mazza “il lockdown digitale dellaitaliana”. LEGGI ANCHE > Perché il sequestro del video di YouTube di Gabriele Vagnato è destinato a fare storia Scontro SIAE-Meta, le tappe La prima tappa è stata quella della scadenza dell’accordo, a gennaio 2023. Si è andati avanti per alcune ...

