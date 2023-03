Chi era Reeva Steenkamp, la fidanzata di Oscar Pistorius (Di domenica 19 marzo 2023) Reeva Steenkamp era un’illustre modella sudafricana, fidanzata del campione paralimpico Oscar Pistorius, che la uccise. Morì nella sua casa in Sudafrica il giorno di San Valentino del 2013. Oltre a essere una modella di successo, si è impegnata a lungo nell’attivismo contro la violenza domestica. Reeva era una celebrità vivace e una splendida modella la cui carriera di successo è stata tragicamente interrotta il 14 febbraio del 2013. Nata a Città del Capo, Reeva ha iniziato a fare la modella durante l’adolescenza e, dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza, si è trasferita a Johannesburg per intraprendere una carriera nel settore della moda. Bionda e con gli occhi verde-azzurri, è apparsa come ragazza copertina della rivista FHM e successivamente in pubblicità ... Leggi su cultweb (Di domenica 19 marzo 2023)era un’illustre modella sudafricana,del campione paralimpico, che la uccise. Morì nella sua casa in Sudafrica il giorno di San Valentino del 2013. Oltre a essere una modella di successo, si è impegnata a lungo nell’attivismo contro la violenza domestica.era una celebrità vivace e una splendida modella la cui carriera di successo è stata tragicamente interrotta il 14 febbraio del 2013. Nata a Città del Capo,ha iniziato a fare la modella durante l’adolescenza e, dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza, si è trasferita a Johannesburg per intraprendere una carriera nel settore della moda. Bionda e con gli occhi verde-azzurri, è apparsa come ragazza copertina della rivista FHM e successivamente in pubblicità ...

