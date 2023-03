Chi è Patrizia Vacondio, la moglie di Nek: tra tradimento e perdono (Di domenica 19 marzo 2023) Patrizia Vacondio è la moglie del cantante emiliano Nek, all’anagrafe Filippo Neviani. La coppia si è sposata nel 2006 dopo più di dieci anni assieme. Nel 2010 i due hanno accolto la figlia Beatrice. Per la Vacondio si tratta della secondogenita. Prima di diventare la compagna di vita del celebre cantante la donna ha infatti avuto Martina. Chi è Patrizia Vacondio, la moglie di Nek Patrizia Vacondio è nata nel 1973 a Sassuolo, la stessa città di origine del marito. Tra loro è stato subito colpo di fulmine. L’amore è iniziato quando lei era già mamma di Martina – che sui social si firma aggiungendo il cognome “Neviani” a quello del padre biologico – e, dopo 11 anni di relazione, per la coppia sono arrivati i fiori ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 marzo 2023)è ladel cantante emiliano Nek, all’anagrafe Filippo Neviani. La coppia si è sposata nel 2006 dopo più di dieci anni assieme. Nel 2010 i due hanno accolto la figlia Beatrice. Per lasi tratta della secondogenita. Prima di diventare la compagna di vita del celebre cantante la donna ha infatti avuto Martina. Chi è, ladi Nekè nata nel 1973 a Sassuolo, la stessa città di origine del marito. Tra loro è stato subito colpo di fulmine. L’amore è iniziato quando lei era già mamma di Martina – che sui social si firma aggiungendo il cognome “Neviani” a quello del padre biologico – e, dopo 11 anni di relazione, per la coppia sono arrivati i fiori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefani66135695 : @Gerardhot69 @carmelitadurso chi @patrizia_asburgo versione donna come tutti la vedono versione @carmelitadurso - Stefani66135695 : @GraziaPalazzo3 @Gfviperella chi non @patrizio @patriziaasburgo i reality li fa @patrizia_ross - 5Olix4 : @Sofia130402 Qua ndo micol è stata offesa da Patrizia e Wilma,la sorella è corsa in sua difesa. Ora una madre non p… - ilaria_patrizia : @TaLeMi2 @J_Pat__ Ma chi sele tolto ?? Mi spieghi? - la_patrizia_ : @lastregabianca Chi glielo spiega che scientificamente due donne volendo possono procreare? Farebbero solo femmin… -