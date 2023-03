Chi è il cigno de Il cantante mascherato? La strana coppia svelata nella prima puntata – Video

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Il Cantante Mascherato 2023: Cigno eliminato della prima puntata, ecco chi erano i vip nascosti - andreastoolbox : Cigno eliminato a Il Cantante Mascherato: chi c’era sotto la maschera #eliminato #Cigno #a #Cantante #Il ??????? - infoitcultura : Il cantante mascherato, il cigno eliminato: chi c'era sotto la maschera - BITCHYFit : Cigno eliminato a Il Cantante Mascherato: chi c’era sotto la maschera * - io_surf : chi e' che stava dicendo ' nooo e che caxxo' quando ha sentito che avrebbe ricantato il #cigno ?? #iva sicurament… -

Chi è Cigno, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023 TPI

La prima puntata de Il Cantante Mascherato 2023 ha visto uscire di scena il Cigno: ecco chi erano i vip mascherati Dopo tanta attesa, è stata finalmente archiviata la prima puntata della quarta ...Tantissimi hanno avuto da ridire sui social network per la scelta di fare fuori maschere complesse e misteriose come appunto quella del Cigno. “Ma la gente a casa non ha capito come funziona il gioco, ...