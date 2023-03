Chi è Anna Ghinazzi | la moglie di Pupo? Chi è l’altra compagna Patricia? Chi sono le figlie Ilaria | Clara e Valentina?

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 19 marzo 2023) Alla scoperta della poco ortodossa famiglia di, nome d’arte di Enzo: una, una, duedal matrimonio ed una riconosciuta dopo 7 anni.Nato a Ponticino, in provincia di Arezzo, l’11 settembre del 1955, Enzoè un artista molto noto nel Bel Paese ma anche fuori dai confini nazionali, grazie ad alcune tracce divenute iconiche. Se il nome Enzopuò non dirvi troppo, per certo lo riconoscerete con il suo nome d’arte:. Sue canzoni come Gelato al cioccolato, Su di noi e Sarà perché ti amo, scritta per i Ricchi e Poveri.Ma non siamo qui a parlare della carriera di, ché ci servirebbe parecchio più tempo per scriverne, ma della sua (complessa) vita privata.Non parleremo dei noti problemi ...