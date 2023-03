Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gianluc68325330 : RT @ElGusty201: CHI PERSEGUE TRUMP? Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, a cui si riferisce Donald Trump nel suo incarico… - AveRinasci : RT @ElGusty201: CHI PERSEGUE TRUMP? Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, a cui si riferisce Donald Trump nel suo incarico… - Sercit1 : RT @ElGusty201: CHI PERSEGUE TRUMP? Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, a cui si riferisce Donald Trump nel suo incarico… - galata_mf : RT @ElGusty201: CHI PERSEGUE TRUMP? Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, a cui si riferisce Donald Trump nel suo incarico… - EmyRoyaleagle : RT @ElGusty201: CHI PERSEGUE TRUMP? Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, a cui si riferisce Donald Trump nel suo incarico… -

Bragg è l'uomo che sfida Donald Trump, colui che potrebbe incriminarlo per il pagamento da 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels in cambio del suo silenzio sulla loro relazione.

Chi è Alvin Bragg, il procuratore odiato dalla destra che potrebbe incriminare Trump Globalist.it

Laureato a Harvard e il primo afroamericano procuratore di Manhattan. Alvin Bragg è l'uomo che sfida Donald Trump, colui che potrebbe incriminarlo per il pagamento da 130.000 dollari alla pornostar