Chi ama Napoli festeggia lo Scudetto ma non vandalizza la bellezza della città. Nessuno rovini la festa azzurra più bella (Di domenica 19 marzo 2023) La festa Scudetto a Napoli è già cominciata. I tifosi azzurri possono godersi lo Scudetto fin da subito in considerazione dell’enorme vantaggio accumulato sulle rivali. Si attende la matematica certezza ma lo Scudetto è già cucito sulla casacca degli uomini di Luciano Spalletti. Bando dunque a scaramanzie ed a superflui calcoli matematici: Scudetto sia e festa sia. Fervono in città ed in ogni angolo del mondo dove batta un cuore azzurro i preparativi e cominciano già a scarseggiare le materie prime (stoffe, vernici, etc.) di colore azzurro (leggi di più). Lo Scudetto del Napoli contribuirà molto all’economia locale, tanto legale che – purtroppo – illegale. L’allegria è contagiosa e spinge a sognare anche la finale ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 marzo 2023) Laè già cominciata. I tifosi azzurri possono godersi lofin da subito in considerazione dell’enorme vantaggio accumulato sulle rivali. Si attende la matematica certezza ma loè già cucito sulla casacca degli uomini di Luciano Spalletti. Bando dunque a scaramanzie ed a superflui calcoli matematici:sia esia. Fervono ined in ogni angolo del mondo dove batta un cuore azzurro i preparativi e cominciano già a scarseggiare le materie prime (stoffe, vernici, etc.) di colore azzurro (leggi di più). Lodelcontribuirà molto all’economia locale, tanto legale che – purtroppo – illegale. L’allegria è contagiosa e spinge a sognare anche la finale ...

