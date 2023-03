Chelsea | Potter rimprovera Havertz | “Non corretto deridere il portiere avversario”

Leggi su sportface

(Di domenica 19 marzo 2023) Kai, segnato il gol del momentaneo 2-1 per ilnella partita contro l’Everton, ha esultato con un’espressione di scherno nei confronti delPickford. Tutto ciò non è per nulla piaciuto al tecnico dei blues Graham, il quale, come riportato dal Sun, lo ha pubblicamenteto. “Quando un giocatore segna ha sicuramente qualcosa da buttare fuori dal corpo – queste le parole di–, deve festeggiare perché si prova grande gioia. Detto questo, non si deve coinvolgere il rivale. Non è necessario e non sono d’accordo sull’accaduto. Questo è il mio punto di vista”. SportFace.