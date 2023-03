"Che ti guardi?", "tu chi sei?". Scintille post derby tra Mourinho e Lotito (Di domenica 19 marzo 2023) Un faccia a faccia veloce ma molto duro tra Claudio Lotito e José Mourinho al termine del derby tra Lazio e Roma vinto dai biancocelesti domenica 19 marzo grazie al gol di Mattia Zaccagni. Il presidente della Lazio, al termine del derby, è sceso negli spogliatoi dell'Olimpico per complimentarsi con i suoi calciatori. Dopo aver sedato una discussione tra Romagnoli e Mancini, dallo spogliatoio giallorosso ha fatto capolino il tecnico portoghese e, rivolgendosi al patron laziale ha esclamato: «Che ti guardi?». Immediata la risposta di Lotito: «Che guardi te, io sono il presidente della Lazio. Tu chi sei? sei anche squalificato, qui non ci potresti stare». Ha preso parte alla discussione anche Tiago Pinto, che ha ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023) Un faccia a faccia veloce ma molto duro tra Claudioe Joséal termine deltra Lazio e Roma vinto dai biancocelesti domenica 19 marzo grazie al gol di Mattia Zaccagni. Il presidente della Lazio, al termine del, è sceso negli spogliatoi dell'Olimpico per complimentarsi con i suoi calciatori. Dopo aver sedato una discussione tra Romagnoli e Mancini, dallo spogliatoio giallorosso ha fatto capolino il tecnico portoghese e, rivolgendosi al patron laziale ha esclamato: «Che ti?». Immediata la risa di: «Chete, io sono il presidente della Lazio. Tu chianche squalificato, qui non ci potresti stare». Ha preso parte alla discussione anche Tiago Pinto, che ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : TMW - Lite Mourinho-Lotito dopo il derby di Roma. Il tecnico: 'Ma che ti guardi?' - stanzaselvaggia : Leggo un’intervista del Corriere a una borseggiatrice milanese semianalfabeta. Poi però dice “Guardi che affollamen… - Italiantifa : Il 25 aprile si avvicina,@GiorgiaMeloni Faccia la sua parte come Presidente del Consiglio e condanni il fascismo pu… - tananailyricbot : che a dirsi: Ti amo siamo buoni tutti quanti. è ad essere contenti che non siamo in molti. ed io sono contento quan… - siamo_la_Roma : ?? Alta tensione negli spogliatoi dell'#Olimpico ?? Lite tra #Mourinho e #Lotito ?? Ecco cosa è successo #ASRoma -