Che tempo che fa, ospiti 19 marzo 2023: Christian De Sica, Giuseppe Fiorello, Walter Veltroni e Neri Marcorè (Di domenica 19 marzo 2023) Stasera tra gli ospiti di Che tempo che fa del 19 marzo ci sono Christian De Sica, Walter Veltroni, Neri Marcorè, Giuseppe Fiorello e Lillo Che tempo Che Fa torna stasera 19 marzo su Rai 3 dalle 20:00. Tra gli ospiti della puntata ci sono Christian De Sica, Walter Veltroni, Neri Marcorè, Giuseppe Fiorello e Lillo. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino FrasSica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. ospiti ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 marzo 2023) Stasera tra glidi Cheche fa del 19ci sonoDee Lillo CheChe Fa torna stasera 19su Rai 3 dalle 20:00. Tra glidella puntata ci sonoDee Lillo. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Fras, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Il mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di Putin non sarà privo di effetti. Put… - marattin : Il disegno di legge-delega sulla riforma fiscale non contiene alcun principio di delega che riguardi l’introduzione… - borghi_claudio : Ho la sensazione che si finirà a parlare solo di AI per lungo tempo... Qui Musk si riferisce a OpenAI - DimashDQ : RT @dqRoza: @MarinaDears Vorrei che Dimash sapesse: ovunque si trovi, ci sono sempre persone che sono contente e affettuose nel rendersi co… - Route6637640831 : RT @lisadagliocchib: Colui che stima il suo tempo troppo prezioso per poterlo perdere ad ascoltare gli altri, in realtà non avrà mai tempo… -