Che Tempo Che Fa, Christian De Sica: “La mia più grande soddisfazione? I ragazzi in strada mi chiamano ‘zio’!” (Di domenica 19 marzo 2023) Christian De Sica arriva nello studio di Che Tempo Che Fa e Fabio Fazio lo accoglie tra gli applausi del pubblico: “Ti sono successe tante cose in questo periodo, sei pure diventato nonno!” “Eh sì!” Sorride... Leggi su europa.today (Di domenica 19 marzo 2023)Dearriva nello studio di CheChe Fa e Fabio Fazio lo accoglie tra gli applausi del pubblico: “Ti sono successe tante cose in questo periodo, sei pure diventato nonno!” “Eh sì!” Sorride...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MuseoEgizio : “Che cosa significa il tuo far trascorrere il tempo fino a oggi senza avermi scritto una lettera? […]”. Che tu sia… - CardRavasi : «Il Padre è come una ringhiera che separa un limite e al tempo stesso protegge dal rischio di cadere. Ma l’amore la… - marattin : Il disegno di legge-delega sulla riforma fiscale non contiene alcun principio di delega che riguardi l’introduzione… - RetwittL : RT @alone73x1: #EIlTempoSeNeVa La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. Non sono le parole, non sono i fiori, i re… - gea259 : La verità é che, come i nostri, siamo troppo buoni e ci secca propria perder tempo dietro a chi non lo merita #CORVISPACE -