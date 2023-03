Che ne sarà della Contessa Bianca ne Il Commissario Ricciardi 2? Parla l’attrice Fiorenza D’Antonio (Di domenica 19 marzo 2023) Una delle new entry de Il Commissario Ricciardi 2 è la Contessa Bianca Palmieri, interpretata da Fiorenza D’Antonio. Il personaggio si è subito legato al protagonista dal volto di Lino Guanciale; tra loro c’è infatti una sottile connessione che sarà importante per lo sviluppo di Luigi Alfredo Ricciardi. Com’è stato anticipato, in questa seconda stagione il Commissario comincerà ad aprirsi all’amore, pensando per la prima volta all’eventualità di potersi costruire un futuro con la donna che ama. Nonostante ci sia ancora la bella e colta Livia a fargli la corte, il cuore di Ricciardi batte solo per una persona: la timida Enrica, la sua vicina di casa che però è corteggiata ufficialmente dal maggiore dell’esercito ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 marzo 2023) Una delle new entry de Il2 è laPalmieri, interpretata da. Il personaggio si è subito legato al protagonista dal volto di Lino Guanciale; tra loro c’è infatti una sottile connessione cheimportante per lo sviluppo di Luigi Alfredo. Com’è stato anticipato, in questa seconda stagione ilcomincerà ad aprirsi all’amore, pensando per la prima volta all’eventualità di potersi costruire un futuro con la donna che ama. Nonostante ci sia ancora la bella e colta Livia a fargli la corte, il cuore dibatte solo per una persona: la timida Enrica, la sua vicina di casa che però è corteggiata ufficialmente dal maggiore dell’esercito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Il mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di Putin non sarà privo di effetti. Put… - marattin : In realtà - come capisce anche un bambino - aver scritto in una legge delega che la prospettiva, un giorno, sarà un… - DarioNardella : È ora di dare concretezza alla difesa dell’ambiente. Noi ci proviamo tutti giorni ma sappiamo che senza l’aiuto di… - giuliaaanyc : @dissa0001 Dovete svegliarvi. Questa sarà ancora “piccola” se sta in gita, e un genitore è normale che si preoccupi… - Blueberry_65 : @barabeke_it Libero lui, schiavi gli altri. Che uomo! «Non si sarà mai dei dominatori, se non avremo la coscienza e… -