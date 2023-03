Che asta per il portoghese! (Di domenica 19 marzo 2023) Secondo il Mirror, il Wolverhampton ascolterà le offerte per Ruben Neves quest'estate con Barcellona, Real Madrid, Manchester United... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) Secondo il Mirror, il Wolverhampton ascolterà le offerte per Ruben Neves quest'estate con Barcellona, Real Madrid, Manchester United...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Che asta per il portoghese!: Secondo il Mirror, il Wolverhampton ascolterà le offerte per Ruben Neves quest'estate… - lucafrasi : @Daniele65370156 @amicii_news Ma gli altri che fanno? O stanno attaccato all'asta o fanno il mocio e la faccine come wax - LatinaporElMun1 : Set di stoviglie per cena e caffè o tè all'asta per un prezzo incredibile 1 euro, entra e guarda che potresti esser… - ValentinaMihay5 : @elisamariastel1 Io sono stata investita di un camion, qua do avevo 9 anni. Non so come ho fato a saltare d'avanti… - maxi16cent : @PAMOANDMOPA Che brava. Bel lavoro su tutta l'asta.?? -