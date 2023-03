ChatGPT4 | verso la personalizzazione dell’apprendimento | il cambiamento nella scuola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 marzo 2023) Stai sereno. E’ cambiato tutto e non cambierà nulla, forse. È uscita ieri l’ultima versione del programma d’intelligenza artificiale ChatGPT, la versione 4. L’ho provata. Non perché sia curioso, ma perché sono stanco di chi butta là un’opinione su tutto senza avere esperienza di niente. Peraltro un’abitudine diffusissima sui social e nei commenti ai post dei giornali online. L’uscita dirende ancora più semplice ridurre la fatica della ripetizione che è presente nei lavori intellettuali e, in parte, anche quelli creativi. Ogni volta che saremo chiamati a svolgere un compito intellettuale diventerà un’abitudine chiederci: faccio prima a farlo io o a farlo fare a “lui”? Esattamente come quando i nostri alunni ci chiedono di poter usare la calcolatrice e noi glielo neghiamo arrampicandoci sugli specchi per trovare una motivazione. La calcolatrice non ci fa ...