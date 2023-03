Charlotte Flair: ‘Vorrei far coppia con Andrade anche on screen’ (Di domenica 19 marzo 2023) La coppia tra Charlotte Flair ed Andrade ‘El Idolo’ è una delle più famose nel panorama del Wrestling. La relazione tra i due va avanti dal 2019, tuttavia Charlotte ed Andrade non hanno mai avuto modo di apparire l’uno al fianco dell’altro nella programmazione televisiva della WWE. Le parole di Charlotte Flair a riguardo La quattordici volte campionessa femminile ha parlato di recente di microfoni Alfred Konuwa di Forbes, Charlotte ha approfittato dell’occasione per esprimere la sua volontà di mostrarsi in coppia con Andrade anche on screen. Alla domanda del quando questo potesse accadere, Flair ha risposto che nel Wrestling c’è sempre tempo facendo ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 19 marzo 2023) Latraed‘El Idolo’ è una delle più famose nel panorama del Wrestling. La relazione tra i due va avanti dal 2019, tuttaviaednon hanno mai avuto modo di apparire l’uno al fianco dell’altro nella programmazione televisiva della WWE. Le parole dia riguardo La quattordici volte campionessa femminile ha parlato di recente di microfoni Alfred Konuwa di Forbes,ha approfittato dell’occasione per esprimere la sua volontà di mostrarsi inconon screen. Alla domanda del quando questo potesse accadere,ha risposto che nel Wrestling c’è sempre tempo facendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Charlotte Flair: 'La transizione da Vince a Triple H non è stata difficile per me' - Zona_Wrestling : Charlotte Flair: 'Farò altro oltre al wrestling, è solo questione di tempo' - TSOWrestling : Ci sarà anche altro al di fuori del wrestling nella vita futura di Charlotte #TSOW #TSOS - gioda89 : RT @donnetralecorde: Si fa sempre più insistente l'ipotesi che vedrebbe il match per il titolo femminile di SmackDown come la contesa che c… - donnetralecorde : Si fa sempre più insistente l'ipotesi che vedrebbe il match per il titolo femminile di SmackDown come la contesa ch… -