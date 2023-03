Charlotte Flair: “La transizione da Vince a Triple H non è stata difficile per me” (Di domenica 19 marzo 2023) La grande notizia del 2022 è stato il pensionamento di Vince Mcmahon. Il proprietario della WWE lasciò il timone di comando, dopo ben 38 anni, al socio Nick Khan e alla figlia “prediletta” Stephanie McMahon. La leadership del team creativo, un ruolo decisivo nell’organigramma della compagnia, passò nelle mani del genero Triple H, portato in trionfo da tutti coloro che anelavano da tempo un cambiamento profondo nella federazione. Per molti, questa “transizione” di potere, è stata davvero un cambiamento epocale. Per altri invece, questo “rinnovamento” è stato a malapena percepito. It’s time to change! Una veterana come Charlotte Flair, ad esempio, ha dichiarato di non aver avvertito alcun importante cambiamento dal suo ritorno. La lottatrice mancava dalle scene proprio nel ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 19 marzo 2023) La grande notizia del 2022 è stato il pensionamento diMcmahon. Il proprietario della WWE lasciò il timone di comando, dopo ben 38 anni, al socio Nick Khan e alla figlia “prediletta” Stephanie McMahon. La leadership del team creativo, un ruolo decisivo nell’organigramma della compagnia, passò nelle mani del generoH, portato in trionfo da tutti coloro che anelavano da tempo un cambiamento profondo nella federazione. Per molti, questa “” di potere, èdavvero un cambiamento epocale. Per altri invece, questo “rinnovamento” è stato a malapena percepito. It’s time to change! Una veterana come, ad esempio, ha dichiarato di non aver avvertito alcun importante cambiamento dal suo ritorno. La lottatrice mancava dalle scene proprio nel ...

