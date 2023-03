Charles Leclerc insofferente | “Felice della Ferrari? Sì e no…”

(Di domenica 19 marzo 2023) Una piccola magia per sperare in una Gran Premio di Arabia Saudita da protagonista con l’obiettivo di salire su uno dei tre gradini del podio.diha sfruttato il problema occorso a Max Verstappen per piazzarsi al secondo postogriglia di partenza di Gedda dopo le Qualifiche, ma partirà comunque al dodicesimo posto. Davanti alla vettura in rosso numero sedici si è piazzata l’altra Red Bull di Sergio Perez: il team austriaco si è dimostrato essere nuovamente irraggiungibile e il monegasco si è dovuto accontentareprima fila, ma partendo dallo slot d’argento. Un gap che è sempre più evidente e che non riesce a faril pilota del Cavallino Rampante. Campione del mondo e affidabilità permettendo, la Rossa di Maranello dovrà tentare di cogliere il ...

Cinque scuderie diverse nelle prime tre file dello schieramento di partenza: il k.o. di Max Verstappen e l'arretramento dihanno dato il loro contributo a concretizzare una griglia di partenza decisamente variegata nelle prime file del Gran Premio dell'Arabia Saudita, ma è altrettanto vero che i millesimi ...Pur senza il grande favorito Max Verstappen, la Ferrari non ha brillato nelle qualifiche del GP Arabia a Jeddah. Seci ha messo gran parte del proprio talento per strappare il secondo tempo in Q2 che gli varrà la dodicesima casella in griglia " per effetto della penalità causata dal cambio della ...In qualifica Fernando Alonso ha ottenuto il terzo tempo ma grazie alla penalità che ha colpito, 10 posizioni per aver montato la terza centralina in stagione, partirà in prima fila ...

Grazie alle penalità della Ferrari di Charles Leclerc, questo si tradurrà in un ottavo posto in griglia. "Credo che ogni volta che salgo in macchina mi sento sempre più a mio agio", ha detto ...Lo scorso anno oltre che dall’olandese la corsa venne condotta da Charles Leclerc (30) e da Sergio Perez (6). La pista propone un equilibrio di curve lunghe e ampie, che portano le auto a velocità ...