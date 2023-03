(Di domenica 19 marzo 2023), sedici anni, seconda figlia di Francesco e Ilary Blasi, è sempre stata una grande tifosa della Roma. Non lo hai nascosto ed è per questo che oggi, subitoil,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #LazioRoma Chanel Totti dopo il #derby sfotte i tifosi laziali su Instagram: «Bentornati sui social» - zaccavgni : vabbè ma da gente che se sente rappresentata da chanel totti che ci aspettavamo - DzheringRuslan : RT @ilmessaggeroit: #chanel totti dopo il #derby sfotte i tifosi laziali su Instagram: «Bentornati sui social» - ilmessaggeroit : #chanel totti dopo il #derby sfotte i tifosi laziali su Instagram: «Bentornati sui social» - LALAZIOMIA : Chanel Totti dopo il derby perso: che messaggio ai tifosi della Lazio! -

, sedici anni, seconda figlia di Francesco e Ilary Blasi, è sempre stata una grande tifosa della Roma. Non lo hai nascosto ed è per questo che oggi, subito dopo il derby, non rappresentano ...Un messaggio postato su Instagram insospettisce i fan di, cosa avrà voluto dire la figlia di Francesco ed Ilary Biondissima, bellissima e famosissima,è la secondogenita di Ilary Blasi e, ex bomber della Roma e conosciutissimo ...Blasi -, il mistero della figlia

Chanel Totti dopo il derby perso: che messaggio ai tifosi della Lazio! Corriere dello Sport

Chanel Totti, sedici anni, seconda figlia di Francesco e Ilary Blasi, è sempre stata una grande tifosa della Roma. Non lo hai nascosto ed è per questo che oggi, subito dopo il ...Chanel Totti, sedici anni, seconda figlia di Francesco e Ilary Blasi, è sempre stata una grande tifosa della Roma. Non lo hai nascosto ed è per questo che oggi, subito dopo il derby, non rappresentano ...