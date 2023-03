Cgil | Landini | “Non voglio entrare in politica | bensì fare il sindacalista”

(Di domenica 19 marzo 2023) Il segretario generale della, Maurizio, nell’intervista a ‘Mezz’ora in più’ con Lucia Annunziata su Rai3, ha parlato del suo futuro, spiegando come non esiste nessuna volontà diin. Ricordando il suo storico da, il segretario ha affermato: Da dieci anni tutte le volte le mie azioni vengono lette come se ... TAG24.

'Sono convinto che il sindacato deve parlare con i governi che ci sono' che 'vengono votati dai cittadini'. Lo ha detto il segretario generale dellaMaurizio, a 'Mezz'ora in più' su Rai3, con riferimento all'invito, accettato, fatto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Congresso dellaconclusosi ieri. 'Non li scelgo io' ...Così il segretario generale dellaMaurizioa 'Mezz'ora in più' con Lucia Annunziata su Rai3. 'Il sindacato confederale in Italia non si sostituisce ai partiti ma vuole discutere alla ...Lo ha detto il leader della, Maurizio, a "Mezz'ora inpiù" aggiungendo che "il sindacato non si sostituisce ai partiti, ma vuole discutere alla pari". 19 marzo 2023

Congresso Cgil e Meloni, la lezione di De Bortoli a Landini: in studio cala il gelo Il Tempo

Sono 14 i sindacalisti siciliani che rappresenteranno l'Isola ai vertici nazionali della Cgil. Sono stati eletti al congresso nazionale del sindacato che oggi ha confermato Maurizio Landini segretario ...Roma, 19 mar. (askanews) - 'Da dieci anni tutte le mie azioni vengono lette come se volessi entrare in politica. Ho sempre detto che non mi ...